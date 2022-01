Toubab Dialaw : Des femmes rurales formées à la fabrication de panneaux solaires (Barefoot college international)

Le centre de formation Barefoot College International a été inauguré ce dimanche 2 janvier à Toubab Dialaw. La structure va permettre de former les femmes issues des zones rurales non électrifiées du Sénégal et de la sous-région dans le domaine de l’énergie solaire. Une formation adaptée aux profils de ces femmes qui sont pour la plupart analphabètes.





Né de l’initiative de l’ONG Barefoot College International, ce bâtiment vise à instruire les femmes dans la confection de panneaux solaires. Mis sur pied depuis juillet 2021, les formations au sein du centre n’ont débuté qu’en octobre dernier après que la société DP World a financé ce projet à hauteur de 250 millions de Fcfa. D’ailleurs, cette cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du PDG de la société Emirati, Sultan Ahmed bin Sulayem.





Pour cette phase de lancement, 10 femmes provenant des villages reculés de la commune de Ranérou suivent cette formation qui s’étale sur 4 mois. « Ce centre participe à la formation de femmes rurales qui après leur formation deviennent des ingénieures solaires. Par la suite, elles retourneront dans leurs villages pour les électrifier », dit Carine Sar, Coordonnatrice générale de l’Afrique de l’ouest et du centre de Barefoot College International. A l’issue de ce stage, l’autre objectif de ces instructions est de permettre à ces femmes de former à leur tour d’autres femmes pour ainsi créer un cercle vertueux de partage de connaissances.





Pour subir cet apprentissage, les bénéficiaires sont sélectionnées selon des critères clairs. D'abord, elles doivent provenir de zones éloignées préalablement identifiées par des agences œuvrant pour l’électrification. Cette caractéristique est mise en avant car à ces endroits, l’accès à l’électrification solaire serait plus adéquat que celle conventionnelle qui n’y parvient pas. Puis, des visites de proximité sont effectuées sur le terrain pour étudier l’importance que pourrait avoir le projet dans la zone. « Il faut aussi que l’on soit convaincu de l’engagement des communautés. Et que ces dernières, s’engagent dans le projet en choisissant la femme qui les représentera. Après, il y a des critères d’âge, d’appartenance à la communauté », détaille Carine Sar.





Ce centre a la capacité de former 20 femmes. Il possède 4 salles de formations, 6 pièces pour le logement et toutes les commodités nécessaires pour permettre aux récipiendaires de passer leur formation dans de bonnes conditions (cuisine, salle à manger...)





Mais une interrogation se pose, comment ces femmes sont-elles formées vu que la majorité ne sait ni lire ni écrire? La réponse est donnée par la Coordonnatrice générale de l’Afrique de l’ouest et du centre de Barefoot College International : « En fait, le matériel de formation est spécifiquement conçu pour les personne qui n’ont jamais été à l’école. Donc, tout l’apprentissage se fait sur base de couleur, de code. Elles savent que lorsqu’elles voient un fil rouge, elles savent automatiquement où il doit aller. Il y a aussi l’apprentissage à partir des jeux et des dessins pour tout simplement leur permettre d’assimiler plus facilement ».