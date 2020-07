Tourisme religieux : Me Alioune Sow dépêche Blondin Bèye auprès des familles religieuses

Le Directeur Général de la Sapco Me Alioune Sow a dépêché le nouveau chargé du tourisme religieux, Blondin Bèye, coordonnateur du projet initié par le président Macky Sall et destiné à booster les visites de touristes dans les sites religieux du Sénégal.Accompagné de Cheikh Ahmed Saloum Dieng, membre du comité, Blondin Bèye a démarré ces visites par la cité religieuse de Thiénaba où la délégation a rencontré la famille du défunt khalife et présenté ses condoléances.Elle s’est ensuite entretenue avec Serigne Cheikh Abdourahim Seck, nouveau khalife de Thiénaba.Inspiré du modèle de Abu Dhabi où le tourisme religieux est très développé avec des millions de visiteurs accueillis chaque année, le projet vise à instaurer au Sénégal un modèle inspiré de la mosquée Cheikh Saïd et du centre islamique de Turquie.Il s’agit, explique Ahmed Saloum Dieng, d'associer les cités religieuses afin qu’elles puissent disposer d'infrastructures hôtelières et de restaurants halal en vue d'accueillir des chercheurs qui s'intéressent au tourisme religieux ».Une idée magnifiée par le khalife selon qui, ce projet, offre une vitrine sur le Sénégal et aura des retombées au plan économique.Serigne Cheikh Abdourahim Seck a formulé des prières pour accompagner la délégation dans ses missions au service du tourisme et de la religion.