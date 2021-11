Tournée d’inauguration de points nano-crédit dans le Sud-est du pays : Papa Amadou Sarr tire un bilan positif

(Tambacounda, envoyés spéciaux) - La tournée d’inauguration de points nano-crédit de quatre jours (du 19 au 22 novembre) de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) dans le Sud-est du pays a pris fin. Faisant le bilan global à Tambacounda, ce lundi, le ministre délégué général de la DER/FJ a souligné que ladite tournée lui a permis de « comprendre que le nano-crédit répond aux besoins et aux aspirations » des femmes et jeunes des localités visitées.





Plus de 600 millions décaissés au profit de plus de 7 500 bénéficiaires





Selon Papa Amadou Sarr, la DER/FJ, en 3 mois seulement, a décaissé près de 600 millions de francs Cfa pour financer plus de 7 500 bénéficiaires répartis entre les 13 points nano-crédit qui ont été installés et inaugurés dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda.





« Le remboursement se passe très bien »





Interpellé sur la question du remboursement, le patron de la DER/FJ renseigne qu’il se passe très bien, à part les deux mois de retard qui ont été notés au niveau du point nano-crédit du marché central au poisson de Tamba. Un fait qui, pour lui, est dû au changement de lieu et de manager. Il a tenu à signaler également que les « mesures nécessaires » sont en train d’être prises pour que les retardataires puissent rembourser leur crédit à temps.





Par ailleurs, le délégué général a renseigné que la DER/FJ a décaissé près de 70 milliards de francs Cfa depuis sa création jusqu’à nos jours, dont 3 pour la région de Tambacounda.





A ce titre, Papa Amadou Sarr estime qu’après ce travail colossal que la DER/FJ a réalisé au profit des femmes et jeunes sénégalais, les bénéficiaires doivent maintenant penser au remboursement. Ce, pour préserver les crédits mais également permettre à d’autres femmes et jeunes sénégalais d’en bénéficier.





Thiès et Diourbel sont la prochaine étape