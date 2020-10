Tournée hivernale à Kaolack : Modou Diagne Fada vante les "bons états financiers" de la Sonacos

Le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, était dans le Saloum, dans le cadre de sa tournée hivernale en prélude à la campagne de commercialisation de l'arachide. Sur place, il a renseigné que la Sonacos dispose de la somme de 13 milliards de nos francs pour acheter des graines. Et avec un tel montant, dit-il, la Société nationale des oléagineux du Sénégal (Sonacos) est fin prête pour aborder la prochaine campagne de commercialisation arachidière. Modou Diagne Fada de réitérer les ambitions de la société d'acquérir le maximum de graines pour approvisionner ses différentes usines entre Kaolack, Louga, Ziguinchor et Dakar." Cette année, nous nous attendons à des productions record. Pour notre part, en attendant la fixation du prix d'achat au producteur par le CNIA, nous sommes prêts à acheter le maximum de graines disponibles sur le marché car nous avons les fonds nécessaires à de telles opérations ", a indiqué le patron de la société oléagineuse.Au détour du point de presse tenu à la direction de Sonacos-Lyndiane, Modou Diagne Fada s’est félicité des bons états financiers de l'entreprise qui a, pour la gestion 2018-2019, réalisé un bénéfice d’exploitation. Mieux, la Sonacos peut mettre 13 milliards de nos francs pour les besoins de la prochaine campagne. Une embellie financière qui a permis de mettre sur la table 1, 9 milliard sur fonds propres pour les travaux de fin de campagne préparant la campagne de commercialisation prévue en principe en décembre prochain. Sur cette somme, l'usine de Kaolack qui rayonne aussi sur Kaffrine et Tamba va disposer de 700 millions de nos francs.Par ailleurs, il a indiqué que la privatisation agitée de l'entreprise ne pourra se faire qu'avec sa réhabilitation pour attirer d'éventuels acquéreurs. Il a aussi mis en exergue les relations de confiance retrouvées avec les partenaires financiers.