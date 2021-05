Tournoi football d’Amérique du Nord et du Centre : Un trio d’arbitres sénégalais invité

Le trio arbitral sénégalais composé de Maguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, est l'invité au tournoi de la Confédération de football de l’Amérique du Nord et du Centre (Concacaf) prévu du 10 juillet au 1er août 2021 à Dallas, aux Usa.



Une invitation qui entre dans le cadre des échanges entre la Caf et la Concacaf. Ce trio sénégalais a pris part à de prestigieuses compétitions comme le Mondial des clubs 2021 organisé par le Qatar.