Toussaint : Le message de Macky Sall à la communauté catholique

A l’occasion de la célébration de la Toussaint ce Dimanche 1er Novembre, le président de la République, Macky Sall, a écrit un tweet pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté Chrétienne du Sénégal et du monde.Pour rappel, la Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l’Église catholique honore tous les Saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine la fin du 1er novembre.