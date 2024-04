Tracasserie, corruption policière : Les "taxis-clando" de Guédiawaye réclament leur régularisation

Les chauffeurs des transports irréguliers surnommés «clando» expriment leur mécontentement contre les autorités policières de Guédiawaye qu'ils accusent de corruption et d'être la source de leurs tracasseries.





D’ailleurs, ces transporteurs ont tenu une manifestation devant le commissariat de police de Wakhinane-Nimzatt. Un rassemblement spontané pour réclamer leur régularisation et mettre fin aux pressions des agents de la circulation perpétrées quotidiennement à leur écart.





« Lors d’une opération de contrôle des voitures ce matin, les policiers sont venus arrêter des collègues. Ce qui est inacceptable, selon Mortala Niang, secrétaire général des transports routiers.





Ainsi, pour lutter contre les tracasseries et la corruption policières, les chauffeurs de "taxis-clando" réclament leur régularisation. « C'est un problème fréquent. Chaque garage a une somme qu'il doit verser aux agents de police qui sont dans la circulation, à défaut, ils nous traquent toute la journée. Une situation que nous pouvons plus tolérer. Une dizaine de chauffeurs de 'clando' ont été arrêtés pendant plusieurs heures, puis libérés sans explication. Nous sommes épuisés par la pression des agents de la circulation. C’est pourquoi nous dénonçons les tracasseries et réclamons notre régularisation au plus vite », plaide le secrétaire général des transports routiers sur les ondes d’iRadio.