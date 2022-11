Trafic d'ecstasy (volet) : La BR de Faidherbe démantèle un vaste réseau opérant entre l’Italie et le Sénégal

Trafic d'ecstasy (volet) , BR de Faidherbe

Un coup de maître ! La Brigade de Recherches ( BR) de Faidherbe a encore frappé au cœur d’une mafia très bien organisée ! Les hommes du Major Babacar Ndiaye ont démantelé un intense trafic d'ecstasy (Volet) avec la saisie de plus 400 comprimés, selon les informations exclusives de Seneweb. Déférés, le chef de la bande A.N et ses compères ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction chargé de leur dossier. Détails de ce coup de filet !







Malgré ses ravages chez les jeunes, l'ecstasy ou volet est toujours en vogue dans les quartiers huppés de Dakar ! Mais les forces de défense et de sécurité ne laissent aucune chance aux trafiquants de cette drogue très tendance dans le Dakar By Night.





C'est dans le cadre de cette traque sans répit que les pandores de la Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe ont fait tomber un vaste réseau de dealers. Opération ponctuée par la saisie d’une importante quantité de volet.





Tout est parti lorsque le commandant de la BR de Dakar a reçu l'information faisant état d'un intense trafic d'ecstasy. Ainsi le Major Babacar Ndiaye et ses hommes sont entrés en action.





Au cours de leurs investigations, ces redoutables pandores ont réussi à infiltrer, durant des jours, la bande de trafiquants qui écumait entre Hlm Fass et Colobane.





Résidant en Italie, comment P.Mbaye fournissait le réseau de Dakar en drogue





Selon les informations de Seneweb, le vaste réseau de trafiquants commandé à Dakar par A.N se ravitaille en drogue depuis l'Italie. En effet, P.Mbaye, établi dans ce pays européen, glissait la drogue dans ses conteneurs avant de les convoyer au Sénégal.





Le chef du gang A.N était chargé, pour sa part, de récupérer la marchandise illicite et de l’écouler sur le marché. Ce dealer notoire menait son trafic dans la capitale sénégalaise à l'aide de complices pour la plupart jeunes.





Mais la mission d'infiltration effectuée par les gendarmes de la BR de Faidherbe s'est révélée fructueuse. Et pour cause, les éléments du Major Babacar Ndiaye ont interpellé le cerveau de la bande à Dakar A.N ainsi que ses compères.





La perquisition, effectuée chez lui, a permis aux redoutables pandores de saisir plus de 400 comprimés de volet, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





Le chef de la bande A.N et ses compères envoyés en prison





A l'issue de l'enquête diligentée par cette unité d'élite de la gendarmerie nationale, les trafiquants ont été présentés au procureur qui a ouvert une information judiciaire. A.N et ses compères ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction chargé du dossier, d'après nos sources proches du palais de justice de Dakar.