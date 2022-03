Trafic d’armes : deux Mauritaniens tombent à Mermoz

Deux Mauritaniens nommés Moulaye Eali et Moulaye Mohamed ont été déférés au parquet mardi dernier par la Section de recherches de la gendarmerie. Ils ont été arrêtés trois jours plus tôt à Mermoz alors qu’ils devaient récupérer des armes au niveau du rond-point situé non loin du siège du Groupe Atepa.





Selon Libération, qui relaye l’affaire dans son édition de ce samedi, la perquisition effectuée dans la chambre des mis en cause, louée à Niayes Thioker, a permis aux gendarmes de saisir six pistolets automatiques de 9 et 8 mm ainsi que 30 tablettes de médicament (Vitrol).





Lors de son interrogatoire, renseigne Libération, Moulaye Mohamed a déclaré que les armes saisies étaient destinées à la revente en Mauritanie.





Le journal informe qu’avant d’arriver à Dakar, les deux mis en cause ont séjourné pendant douze jours à Touba où ils sont arrivés par voie terrestre depuis la Mauritanie. Sur place, ils ont acquis auprès de plusieurs fournisseurs six pistolets automatiques.