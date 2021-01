Trafic de bois: 6 personnes arrêtées, 378 troncs d’arbres et 60 bilons de bois saisie

La chasse aux trafiquants de bois se poursuit au Sud-est du Pays. Des opérations qui sont en train d’être menées ont permis l’attestation hier de 6 personnes et la saisie 378 troncs d’arbres et 60 bilons de bois.Selon nos confrères du quotidien EnQuête qui ont donné l’information, les agents de l’Inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda et ceux de la brigade de la gendarmerie de cette localité ont mené, hier, dans la matinée, une mission conjointe dans la zone de Dianke Makah. Cette opération, selon nos informations, a permis de procéder à la saisie de 350 troncs d’arbre dans trois dépôts, de deux tronçonneuses, d’un vélo et d’une moto.Toujours d’après les confrères, trois personnes (un coupeur et deux aides) ont été interpellées. Elles sont gardées à vue pour les besoins des auditions, histoire d’en savoir davantage sur cette affaire. Au terme de la pro- cédure, renseignent nos interlocuteurs, elles seront mises à la disposition du procureur qui va décider de leur sort.Par ailleurs, révèlent-ils, avant-hier mercredi, un véhicule gambien a été arrêté par les agents des eaux et forêts de la brigade de Sindian, à la suite d’une mission similaire. Le véhicule, précisent nos sources, avait chargé 60 billons de bois de venne d’un mètre de long chacun. L'opération a aussi permis d'arrêter trois Gambiens, qui sont toujours dans le régime de la garde à vue à Bignona. La procédure, renseignent nos interlocuteurs, se poursuit avant leur déferrement. Toujours dans leur mission de lutte contre la coupe et le trafic de bois, les services forestiers de cette région ont mis la main, lundi dernier, sur 28 troncs d’arbres coupés.