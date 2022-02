Trafic de bois à Kédougou : Une importante quantité de planches et de troncs saisis

Trafic de bois à Kédougou

La brigade forestière de contrôle du secteur de Kédougou poursuit sans cesse la traque des contrebandiers. Ce, à l’instar de celles de Saraya et Salémata. Elle a saisi divers produits forestiers et des matériels d’exploitation de transport. Ce, lors d’une opération menée dans la nuit du 5 au 6 février dans le département de Saraya et Kédougou par les Eaux et forêts. L’intervention a permis la saisie d’une importante quantité de planches, de troncs et une vingtaine de tricycles, informe PressAfrik.





Cependant, les agents des Eaux et forêts affichent une ferme détermination pour mettre un terme au trafic illicite de bois dans cette partie du territoire national.