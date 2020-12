Trafic de bois : Un camion transportant du bois et un minibus chargé de 85 sacs de charbons, saisis par l’armée à Kabakel

Les éléments de la Zone militaire numéro 5 (Ziguinchor) ont fait une importante saisie de bois et de charbons de bois. En patrouille dans la zone Sud la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les militaires ont, en effet, saisi un camion transportant du bois à Kabakel à 20 kilomètres à l’Est de Séléty.Un autre minibus chargé de 85 sacs de charbon de bois a été interpellé vers Niankit dans le nord de Sindian. Les saisies et les quatre personnes interpellées ont été remises aux agents des Eaux et forêts.