Trafic de chanvre indien : Le recherché baron de la drogue, B. Aw, arrêté avec deux « lieutenants »

Selon nos confrères du journal les Échos, les hommes du chef du poste de police de Yeumbeul Sud ont appréhendé le recherché baron de la drogue de la localité nommé B.Aw avec deux de ses proches collaborateurs nommés M. Ndiaye et Bathie Th. Ils ont effectué en deux temps une saisie de 12.400 kg de chanvre indien et immobilisé le véhicule de marque Dacia du dealer fournisseur Aw avec lequel ce dernier transporte sa marchandise à livrer à une clientèle triée sur le volet.



Le principal gros fournisseur du nom de B.Aw, ravitaille beaucoup de trafiquants de moindre calibre et entretient un vaste réseau dans la banlieue dakaroise. Depuis que les flics ont appris que le nommé Aw a réceptionné une importante quantité de drogue à bord d’une pirogue sur la plage de Thiaroye sur mer, ils se sont aussitôt mis à ses trousses fouillant coins et recoins des différents milieux interlopes du secteur. Mais, le dealer grossiste parvenait tout le temps à passer entre les mailles du filet des policiers et continuait à écouler dans la plus grande discrétion son stock auprès de ses relais éparpillés dans les localités. Mais à force de s’y mettre, l’agent de terrain des postes et commissariats de police parvenaient à coincer quelques-uns des éléments du réseau de trafic.



En effet, vendredi dernier vers 20h, les policiers du poste de police de Yeumbeul Sud exploitent un renseignement de trafic intense de chanvre indien au quartier Farba et appréhendent un des hommes du célèbre baron de la drogue recherché du nom de M. Ndiaye avec 1,4 kg de l’herbe prohibée. Pris avec la somme de 70.000 francs, le grand dealer Aw tente de noyer le poisson et charge son poulain Bathie. Il le dépeint comme étant son fournisseur à qui il devait d’ailleurs remettre l’argent en question, via son fils en contrepartie d’un kilo de l’herbe...