Trafic de drogue : 4 individus tombent à Tivaouane avec 135 kg de yamba

La Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) a opéré une importante saisie de chanvre indien à Tivaouane, dans la région de Thiès.
En effet, le 16 avril dernier, les éléments, exploitant une information, ont interpellé quatre individus dans la forêt de Ngadiam, trouvés en possession de 135 kilogrammes de chanvre indien de variété dite « verte », informe le bureau des relations publiques de la police nationale dans un communiqué de presse. Qui relève, par ailleurs, que deux véhicules, usités pour le transport, ont été également immobilisés.
Les individus arrêtés ont été placés en garde à vue, la drogue consignée aux fins de scellé.
6 Commentaires
Reply_authoril y a 13 heures (12:11 PM)
Ce sont les yééfeur et les ibadou qui vont venir le faire ici et dire qu'ils sont Mouride pour k gen wax lu niaaw ci Mouride yi
Le titre de l'article aussi c'est fait exprès pour ça la saisie n'a pas eu dans la Saint ville de Mame Maodo, mais même si c'était le cas ou est le problème ??
Il y a des bons et des mauvais partout dans ce monde
Talibé utilisé vos cerveaux arrêter de vous faire manipuler par ces sites
Je sais que c commentaire ne passera pas nak
Reply_authoril y a 12 heures (13:22 PM)
Sevenil y a 12 heures (13:16 PM)
Manéil y a 12 heures (13:25 PM)
Apres arreter des malfaiteurs que à macky va liberer dans quelques mois ne sert à rien. Macky sonal nagnou sur tous les plans.
YA PA DE DROGUE À TIVAOUANE VILLE SANTE
Nb C'EST TIVAOUANE DÉPARTEMENT ET NON LA VILLE DE TIVAOUANE IL FAUT BIEN PRÉCISER ÇA AUSSI
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Reply_authoril y a 8 heures (17:44 PM)
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