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Trafic de drogue : 4 individus tombent à Tivaouane avec 135 kg de yamba

Par: Salla GUEYE - Seneweb.com | 17 avril, 2020 à 11:04:12  | Lu 1518 Fois |  38 Commentaires
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Trafic de drogue : 4 individus tombent à Tivaouane avec 135 kg de yamba
La Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) a opéré une importante saisie de chanvre indien à Tivaouane, dans la région de Thiès.

En effet, le 16 avril dernier, les éléments, exploitant une information, ont interpellé quatre individus dans la forêt de Ngadiam, trouvés en possession de 135 kilogrammes de chanvre indien de variété dite « verte », informe le bureau des relations publiques de la police nationale dans un communiqué de presse. Qui relève, par ailleurs, que deux véhicules, usités pour le transport, ont été également immobilisés.  

Les individus arrêtés ont été placés en garde à vue, la drogue consignée aux fins de scellé. 
Tags: DrogueTivaouane

Auteur: Salla GUEYE - Seneweb.com


liiiiiiiaffaire_de_malade

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6 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 14 heures (12:06 PM)
    ya pas de foret à Tivaouane et personne ne sait ou se trouve Ngadiam a tivaouane
    Répondre +0 -0
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    2. Auteur

    il y a 13 heures (12:53 PM)
    Je suis Mouride et les Mouride n'ont pas le temps de venir dire du mal de Tivaouane !!



    Ce sont les yééfeur et les ibadou qui vont venir le faire ici et dire qu'ils sont Mouride pour k gen wax lu niaaw ci Mouride yi



    Le titre de l'article aussi c'est fait exprès pour ça la saisie n'a pas eu dans la Saint ville de Mame Maodo, mais même si c'était le cas ou est le problème ??



    Il y a des bons et des mauvais partout dans ce monde



    Talibé utilisé vos cerveaux arrêter de vous faire manipuler par ces sites

    Je sais que c commentaire ne passera pas nak
    Répondre +116 -13
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 12 heures (13:22 PM)
      ceux qui le font, ne sont ni de touba ni de tivaouane. ils ne sont même pas des musulmans. et veulent faire croire à l'un que c'est l'autre qui le critique. alors que c'est eux qui manigances tout. ce sont des satanistes et oeuvrent pour le compte de leur chef satan.
      Répondre +5 -0
      Signalier Permalink
    Auteur

    Seven

    il y a 12 heures (13:16 PM)
    Où sont les 7 qui polluent les discussions dès qu'on parle de yamba à Touba. Votre silence est assourdissant.
    Répondre +0 -33
    Signalier Permalink
    Auteur

    Mané

    il y a 12 heures (13:25 PM)
    j'habite tiv je ne connait pas ngadiam mais il y a bien une foret à tivaouane et mm tivaouane est encerclé par une foret luxuriante.

    Apres arreter des malfaiteurs que à macky va liberer dans quelques mois ne sert à rien. Macky sonal nagnou sur tous les plans.
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 12 heures (14:07 PM)
    Comme d'habitude un qui porte et trois qui regarde. si ils avaient bien répartis la charge entre eux 135/4 ils ne seraient pas tombé.Il faut tout leur dire a ces jeunes.
    Répondre +1 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 9 heures (16:44 PM)
    Nb C'EST TIVAOUANE DÉPARTEMENT ET NON LA VILLE DE TIVAOUANE IL FAUT BIEN PRÉCISER ÇA AUSSI



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