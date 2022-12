Trafic de drogue à Kaolack : Après la mère, le cerveau tombe

Fin de cavale pour M. Touré, cerveau d’un réseau de trafic de drogue. Il a été arrêté à la suite d’une opération coup de poing menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack.



Selon Libération, le mis en cause, né en 1984, et qui se disait cultivateur dans son village natal de Séane, était à la tête d’un réseau familial de trafic de drogue établi au quartier Thioffack de Kaolack.



Ses complices dont sa mère, Nd. Ka, ont été déjà alpagués et placés sous mandat de dépôt. M. Touré était en cavale entre Touba et des villages reculés entre Diourbel et Kaolack, avant d’être appréhendé.