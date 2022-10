Trafic de drogue à Koumpentoum : La gendarmerie arrête un chef de village et ses acolytes

Un bel exploit qui porte la signature des éléments de la brigade de la gendarmerie de Koumpentoum qui ont démantelé un réseau de trafic de chanvre indien au village de Touba Sine communément appelé village 7, localité située dans la commune de Méréto département de Koumpentoum. Arrêtés, le chef de village, un vieux multirécidiviste et leur fournisseur ont été envoyés en prison.



C’est suite à la surveillance assidue du réseau de trafiquants de chanvre indien au niveau de la frontière Sénégalo-Gambienne que les éléments de la brigade de la gendarmerie de Koumpentoum ont mis en place un dispositif d’interception à Méréto, une commune du département de Koumpentoum, frontalière avec la Gambie et point de passage privilégié des malfaiteurs. Au cours de cette opération, trois dealers notoires sont tombés dans la nasse des pandores de Koumpentoum avec 01 Kilogrammes de chanvre indien trouvés sur eux. Il s’agit du chef de village de Touba Sine, A. Sène, 48 ans qui a outrepassé sa fonction de chef de village en s’activant dans le trafic international de drogue. Il a mordu la poussière devant la ténacité des gendarmes de Koumpentoum, en compagnie de ses acolytes le multirécidiviste O. Ciss 52 ans, une fois condamné à 2 ans de prison ferme pour les mêmes faits et le fournisseur M. Bâ, 30 ans, qui a convoyé la drogue à bord de sa moto depuis la Gambie. Sachant qu’ils risquent gros, le chef de village et ses hommes ont tenté de se débarrasser de la drogue qu’ils ont jetée. Interpellés, ils ont été embarqués et conduits dans les locaux de la gendarmerie de Koumpentoum pour les besoins de l’enquête.



Visés pour trafic international de chanvre indien, le chef de village et ses acolytes ont été présenté vendredi au procureur près le tribunal de grande instance de Tambacounda puis placés sous mandat de dépôt. Ils filent droit vers une session de chambre criminelle sauf disqualification des faits en offre et cession.



Les populations de cette contrée frontalière avec la Gambie saluent le travail et la vigilance des gendarmes qui ont permis le démantèlement de ce réseau de trafic de chanvre indien.