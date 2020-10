Trafic de drogue à Mbacké : 3 individus tombent avec plus d'un kilo

La police a réussi un gros coup à Mbacké dans la nuit de dimanche dernier. Selon des informations de Seneweb, les hommes du commissaire ont saisi un kilogramme et un cornet de chanvre indien au quartier Diamaguène.Les policiers ont exploité une information faisant état de la présence d'individus dans un bâtiment inachevé où une odeur de drogue se propageait durant nuit.Les éléments de la Brigade de recherches dudit commissariat ont effectué une descente sur les lieux indiqués. Ils y ont surpris 03 individus qui étaient dans les bras de Morphée.Une fouille a permis aux policiers de découvrir 1 kg de chanvre indien dissimulé dans un sac à dos. Les 03 individus ont été réveillés et interpellés par les visiteurs nocturnes. Une paire de ciseaux et un cornet de l'herbe qui tue ont été aussi saisis sous le matelas.Au terme de leur garde-à-vue au commissariat de Mbacké, M.F.M.B. âgé 20 ans se disant chauffeur, M.M. âgé de 17 ans,mécanicien et A.M.S. âgé de 20 ans, électricien ont été déférés ce lundi matin au tribunal de Diourbel. Ils sont poursuivis pour offre ou cession de chanvre indien.