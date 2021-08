Trafic de drogue à Thiès : La police met la main sur 03 dealers

Dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, les policiers du commissariat du Premier Arrondissement de Thiès ont démantelé un réseau de trafiquants de drogue. Les éléments de Brigade de Recherches de ce service ont surpris et mis aux arrêts 03 dealers dans un domicile au quartier Diakhao niché dans la cité du rail.



Selon des informations de Seneweb, les hommes du commissaire Youssoupha Thioub y ont procédé aussi à la saisie de plus de 03 kg de chanvre indien. Ces flics ont exploité une information relative à un intense trafic de chanvre indien au niveau de ce quartier pour récolter cette belle moisson.



En effet, les policiers du commissariat du Premier Arrondissement de Thiès avaient mis une planque au niveau de ce secteur durant plusieurs heures pour mieux ferrer le dealer notaire et ses acolytes. Ces derniers ont été trahis par la forte odeur de chanvre indien qui provenait du domicile indiqué. Ainsi, les éléments de la Brigade de Recherches ont fait irruption dans les lieux avant de neutraliser M. Mbaye, peintre de son état, P.A.Kébé disant mouleur et O.sylla se disant maçon.



"Le trio trahi par l'odeur de chanvre indien "



D'après nos sources, le mouleur était en possession d'un joint de chanvre indien déjà entamé lors de son interpellation. Mais les investigations effectuées par les flics ont permis de découvrir un sachet appartenant à M. Mbaye, contenant 3 kilogrammes et 05 cornets de chanvre indien dont 1 de 5000 F cfa.



Interrogés, le mouleur et le maçon diront clairement que M. Mbaye est le propriétaire légitime de la drogue saisie. Mais ce dernier a réfuté catégoriquement la paternité du produit prohibé. Malheureusement pour lui, les résultats de la perquisition effectuée dans son domicile situé au quartier Takhi-Kao ont confirmé son état de dealer notaire. En effet, deux sacs contenant des résidus du chanvre indien et 06 paires de ciseau ont été saisis sur place d'après nos sources.



Au terme de l'enquête préliminaire, le trio âgé de 36 ans en moyenne a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès.