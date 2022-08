Trafic de drogue à Touba : La police saisit 5 kg de "yamba" et 20 pièces de haschich

Suite à l'exploitation d'un renseignement, les éléments du commissariat spécial de Touba ont démantelé un trafic de chanvre indien. Ainsi, les hommes du commissaire Diégane Sène ont saisi 5 kg de cette drogue et une vingtaine de morceaux de haschich, selon des informations exclusives de Seneweb. Après cette belle prise, les limiers ont placé en garde à vue le deader notoire Mame Mor Sow et cinq autres mis en cause. Retour sur la mission fructueuse de la police au quartier Darou Khoudoss.





Dans la nuit du samedi vers 23 h, les limiers ont effectué une descente inopinée dans le domicile du dealer Mame Mor Sow. Ce dernier a été surpris dans sa chambre avec son hôte. La fouille des policiers s'est soldée par la découverte de 5 kg de chanvre indien et 20 pièces de haschich.





Contre toute attente, une personne serait intervenue pour faire libérer le trafiquant et son compère, moyennant la somme de 200 0000 F Cfa. Lui, le dealer et son hôte ont été tous interpellés, puis embarqués dans les locaux de la police.





Interrogé sommairement, Mame Mor Sow aurait imputé la paternité de la drogue à un autre dealer, avant de conduire les policiers dans le domicile de ce dernier. Sur place, les hommes du commissaire Sène ont surpris trois individus en train de fumer du chanvre indien dans une chambre. Ce trio a été cueilli et placé en garde à vue pour détention et usage collectif de drogue.





Mis devant le fait accompli, Mame Mor Sow a reconnu finalement la paternité de la drogue saisie. Ce dealer avait transformé son domicile en fumoir, d'après des sources de Seneweb.





Au total, les six personnes incriminées sont actuellement gardées à vue dans les locaux du commissariat spécial de Touba.