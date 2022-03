Trafic de drogue : Après avoir opposé une vive résistance aux policiers, 2 "capos" tombent à Grand-Yoff

Jean Kenny et Saliou Mboup sont les deux "capos" qui dirigeaient les plus puissants cartels de Grand-Yoff, plus précisément au quartier Arafat.



D’après Tribune, ils ont été arrêtés lors d’une patrouille à l’endroit nommé Senzala avec un sac rempli de drogues.



Au moment de leurs interpellations, les deux redoutables dealers ont opposé une vive résistance aux limiers.



Des jeunes volent à leurs secours et se mirent à lancer des pierres aux policiers, blessant plusieurs d’entre eux.



Mais, rapporte le quotidien, les flics sont parvenus à neutraliser les deux caïds et récupérer la drogue.