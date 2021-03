Trafic de drogue : Des Égyptiens arrêtés aux Maristes

Des Égyptiens (M. Khalil, M. Kh et A. Faroukh Othman) et trois hommes d’affaires (A. Saad Ab. Abouellil, A. Abdoul Karim Nasir) en provenance du Mali ont été arrêtés aux Maristes avec différentes variétés de drogue, rapporte L’Observateur.Interpellés le 17 février dernier, ils ont été déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt.La drogue que les mis en cause vendaient était essentiellement destinée à une clientèle arabe.Leur modus operandi ? Les dealers proposent une large gamme d’ustensiles comme pare-feu à leur cession de drogues importées depuis la sous-région.