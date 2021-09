Trafic de drogue : Deux menuisiers cravatés par la Brigade de Recherches

Rusés comme des renards, Serigne. Mb. B. D. et Mamadou D., tous menuisiers de profession, s’activent dans la livraison de chanvre indien à leurs heures perdues.



Par conséquent, ils étaient filés par les éléments de la Brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies.



Selon L'AS, les deux présumés trafiquants de drogue étaient suivis dans leurs moindres déplacements.



Ayant une information anonyme faisant état d’un vaste trafic de drogue entretenu par des scootéristes aux Hlm Grand Yoff, les hommes du commissaire Thierno Diop ont alors établi une planque à la passerelle où passent les deux présumés dealers.



Ces derniers, sur une moto, descendent alors au lieu de leur rendez-vous à savoir la passerelle située près du stade Léopold Sédar Senghor. Ils empruntent à pied la passerelle.



Mais à leur descente de la passerelle, Serigne. Mb. B. D. et Mamadou D se retrouvent nez-à-nez avec les policiers du commissariat des Parcelles Assainies.



Lorsqu’ils les fouillent, les policiers découvrent par devers les mis en cause un kilogramme de chanvre indien.



Serigne dit qu’il eu la drogue à Ngor auprès d’un certain Abdoulaye qui lui avait demandé de livrer la marchandise à une tierce personne.



Ils ont refusé de donner le nom de leur fournisseur et son adresse. Ils sont placés en garde à vue avant d’être présentés au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.