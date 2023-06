Trafic de drogue dure : Un Guinéen et un Sénégalais arrêtés par la police des Parcelles-Assainies

Le commissariat des Parcelles-Assainies a démantelé un réseau de trafic de drogue dure à Ngor, vers 4 h. Les hommes du commissaire Kébé ont arrêté deux dealers, un ressortissant guinéen et son compère sénégalais. Un gramme de cocaïne et 40 pierres du crack ont été saisis sur O. Ba et S. L. Sané.





Interrogé sur procès-verbal dans les locaux du commissariat des Parcelles-Assainies, O. Ba, né en Guinée, a avoué être le propriétaire de la drogue saisie. Une réquisition a été adressée au chef de la Division de la police technique et scientifique pour examen des produits. La DPTS a certifié que le gramme de poudre est bien de la cocaïne et les 40 pierres sont du crack, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Au terme de l'enquête, les deux dealers ont été présentés au procureur de la République vendredi dernier pour trafic de drogue dure.