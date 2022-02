Trafic de drogue en Gambie : Un Gambien et cinq Sénégalais arrêtés

Six trafiquants de drogue présumés, ont été arrêtés avec une centaine de paquets de cannabis dans les régions de la côte ouest et de la rive nord de la Gambie, d’après Voicegambia.



Selon Vox Populi, il s’agit d’un Gambien et de cinq Sunugalais. La Drug Law Enforcement Agency a déclaré que leurs agents ont saisi un total cumulé de 546 paquets de cannabis dont 506 gros paquets pesant 487 Kg, saisis sur la côte ouest et un total de 40 gros paquets dans la région de North Bank.



La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 1 911 000 Dalasis soit 20 693 502,03 FCFA.