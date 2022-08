Trafic de drogue et exercice illégal de la fonction de pharmacien : Un soi-disant maitre coranique arrêté par l’ORCTIS à Kédougou

Samedi aux environs de douze heures, les éléments de la brigade de Kédougou de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants ont interpellé un individu à Bantaco, localité située dans la commune de Tomboronkoto dans le département de Kédougou.





E.M.D, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ressortissant guinéen âgé de trente-quatre ans se disant être maitre coranique est établi à Bantaco. En lieu et place de l’école coranique, il a été trouvé sur lui plus de deux cent (200) comprimés de Tramadol (substances psychotropes = drogue) ainsi qu'une quantité importante de médicaments composés essentiellement d’anti inflammatoires et d’antalgiques. Il s’agit entre autres de plusieurs boîtes d’Em-B-Plex, d’ORAL Réhydrations Salts, de Paracétamol Oral Suspension BP, des comprimés de Superb Aptipon de Bisacodyl, pour ne citer que ceux-là.





Ces produits dont les dates de péremption sont dépassées de loin, d’origine inconnue, sont vendus clandestinement dans ce site d’orpaillage. Cette descente de la brigade de l’ORCTIS a permis de mettre fin à cette vente illégale de produits pharmaceutiques qui mettent le plus souvent en danger la vie des populations.