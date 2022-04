Trafic de drogue et série d'agressions à Diamniadio: La gendarmerie neutralise un gang de Guinéens

Une belle prouesse à l'actif des gendarmes de la Brigade de Diamniadio qui ont démantelé un réseau de guinéens spécialisés dans le vol avec violence et le trafic de drogue, au grand bonheur des populations, selon des informations exclusives de Seneweb. Ainsi, ces pandores ont arrêté le caïd P.Coly et M.Ba. Mais le troisième membre de cette mafia a pris la poudre d’escampette. Détails !





Après avoir commis plusieurs forfaits à Guédiawaye puis à Yeumbeul, le caïd P. Coly avait déménagé à Diamniadio pour échapper à la police. Ainsi, il a pris en location une chambre située dans le quartier Diamniadio sud extension (dans la périphérie).



Après avoir installé son QG, le ressortissant guinéen a formé une bande s'activant dans le vol avec violence, avec deux de ses compatriotes.



Ainsi, le trio commandé par le caïd P. Coly hantait le sommeil des populations de Diamniadio. D'après des sources de Seneweb proches du parquet, ces malfrats sont auteurs de plusieurs cas de cambriolages, vols à l’arraché avec violence.



En effet, ces trois Guinéens ont réussi à soustraire des téléphones portables, téléviseurs écrans plats, des motos, entre autres.



Suite à une série de plaintes déposées à la Brigade de Diamniadio, les gendarmes ont mis en branle la machine judiciaire pour démanteler ce gang d'agresseurs.



Au cours de leurs investigations, les hommes en bleu ont réussi à repérer le QG de ces bandits avant de mettre une planque. Ainsi, une descente musclée effectuée dans cette concession dans la nuit du samedi au dimanche dernier, a permis aux gendarmes de cravater le chef du gang P. Coly et son acolyte M.Ba.



Toutefois, le troisième membre de la bande a réussi à s'échapper d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



La perquisition effectuée dans cette chambre s'est soldée par la découverte de plus d’un kilogramme de chanvre indien, et du matériel servant à commettre un cambriolage, etc.



Mais l'annonce de l'arrestation de la bande à P. Coly, s'est répandue à Diamniadio comme une trainée de poudre. Les populations ont ainsi envahi les locaux de la gendarmerie locale pour exprimer leur satisfaction.



Au cours de leur interrogatoire, le caïd P. Coly a reconnu partiellement les faits ainsi que son acolyte arrêté. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, détention et trafic de chanvre indien, ces deux malfrats de nationalité guinéenne ont été présentés hier mercredi au procureur d'après nos sources proches du parquet.