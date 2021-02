Trafic de drogue : L'OCRTIS casse un réseau international entre le Sénégal et le Maroc

A. F. Georges, transitaire sénégalais et administrateur d'une société de transit, F. Sow et M. Sarr, lieutenants du transitaire suspectés d'appartenir à un réseau de trafic de drogue d'ampleur internationale entre Dakar et Rabat, ont été arrêtées par les éléments de l’OCRTIS.Selon L’Observateur, le transitaire, présumé cerveau, utilisait les GP pour tromper la vigilance des forces de l’ordre.Le réseau, basé à Rabat, capitale du Maroc, est géré par une Sénégalaise qui y vit depuis plusieurs années.Pour approvisionner ses complices à Dakar, la présumée trafiquante, qui opérait avec des compatriotes et des ressortissants de la sous-région, dont un Ivoirien, parvenait à déjouer les systèmes de contrôle aux frontières.En fuite, elle est activement recherchée par la police marocaine.Au domicile de M. Sarr à Dakar, les limiers ont découvert le restant d’un stock de drogue, une balance électronique de pesage de drogue et des doubles-fonds servant à cacher la drogue.