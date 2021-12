Trafic de drogue: La BR de Dakar démantèle un réseau commandé par une femme

Un gros coup de filet ! Les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar/ Faidherbe ont frappé au cœur d'une mafia très organisée. Selon des informations exclusives de Seneweb, ces hommes en bleu sous la houlette du Major Abdoul Aziz Kandji ont mis fin aux agissements d'un réseau de trafiquants de drogue dirigé par une femme.







" Deux dealers proposent de la drogue aux gendarmes en tenue civile et se font arrêter"





Tout a commencé lorsque le Commandant de la BR de Dakar a reçu une information relative à un trafic de chanvre indien mené au niveau de l'ancienne piste de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor. Ainsi, une planque a été mise aux alentours des lieux indiqués par les hommes du Major Kandji pour infiltrer les mis en cause.





Pris par on ne sait quel démon, M.A.D et A.D ont proposé aux gendarmes en tenue civile plusieurs cornets et joints de drogue. Mordus à l'hameçon, ces dealers ont été cravatés sur le coup puis placés en garde à vue d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





Grâce à leur ténacité, les enquêteurs de Brigade de Recherches de Faidherbe ont découvert, suite à leurs investigations, que les deux trafiquants arrêtés exerçaient ce commerce illicite pour le compte de leur cheffe de gang, O.Hawa.





" La cheffe de gang en cavale ; 1,800 kg saisis à son domicile"





Munis de ces informations, les pandores ont effectué une descente dans le domicile de la dame qui avait déjà pris la poudre d’escampette. Mais, la perquisition effectuée dans cette concession s'est soldée par la découverte de 1,800 kg de chanvre indien. Et la fugitive O.Hawa est actuellement dans la ligne de mire des gendarmes de la Brigade de Recherches de Faidherbe.









Présentés au procureur de Dakar, les deux trafiquants ont été tous placés sous mandat de dépôt d'après nos sources proches du parquet.