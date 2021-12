Trafic de drogue : la Brigade de Tamba interpelle 04 dealers

La Brigade régionale des Stupéfiants de Tambacounda intensifie ses actions dans les localités frontalières et procède à la saisie de 07 kg de chanvre indien entre Goudiry et Vélingara. Elle a par la même occasion interpellé 04 dealers.



Les mis en cause sont identifiés comme étant M . BANE, C. BOLY, A. Ifra DIALLO. Les présumés malfrats sont tous domiciliés au quartier Collège de Goudiry. Le quatrième larron nommé MS Diallo, résident quand à lui à Vélingara.



Selon une source proche du dossier, ces derniers connus comme étant parmi les principaux pourvoyeurs de la drogue aux détaillants de la zone, étaient depuis un certains temps dans le viseur des policiers de l’antidrogue de la zone. Une belle prise de la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda sur laquelle nous allons revenir....