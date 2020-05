[PHOTOS] Kaolack : La brigade des stups met la main sur 147 kilos de chanvre indien

Les trafiquants de drogues continuent d'opérer, malgré le couvre-feu et l'état d'urgence. Après une saisie de 650 kilogrammes de chanvre indien par la gendarmerie de Mbour, la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack dirigée par le commissaire Ousmane Seydi a mis la main sur 147 kilogrammes de chanvre indien dans la nuit du mercredi au jeudi et celle du jeudi au vendredi.

Joint par Seneweb, le commissaire Ousmane Seydi a renseigné qu'ils ont mené deux jours d'opérations avant de mettre la main sur cette quantité de drogue.





"Ces porteurs viennent de la Casamance en passant par la Gambie. On a démarré dans la nuit du mercredi au jeudi. À la fin de l'opération, on a saisie une partie de la drogue. Pensant que nous ne reviendrons pas sur les lieux le lendemain, ils sont revenus et nous avons passé à la deuxième opération de saisie. Ce qui fait au total une saisie de 147 kilogrammes".