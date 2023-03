Trafic de drogue : La Docrtis frappe au cœur de la mafia malienne à Dakar

Des éléments de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Docrtis) ont démantelé un gang de trafiquants notoires qui opéraient à la gare des Maliens de la Zac Mbao. D’après Enquête, les limiers sont entrés en action à la suite d’un renseignement fait état de l’acheminement à Dakar d’une forte quantité de chanvre indien de la variété “marron” et de haschich, par les soins d’un chauffeur malien, pour le compte du nommé Aba. T., un trafiquant notoire établi à la gare des gros porteurs maliens située à la Zac Mbao.





Le suspect finira par mordre à l’hameçon tendu par les enquêteurs. Après s’être présentés comme des acheteurs, ces derniers lui fixent un rendez-vous. C’était la nuit du 16 au 17 février, au marché Thiaroye, pour la transaction. Aba T., et un de ses compatriotes, T. Bamogo, seront alors appréhendés. Fouillé, ce dernier détenait 3 plaquettes de haschich.





Mais, soumis au feu roulant des questions des enquêteurs, T. Bamogo désignera le nommé Keïta comme leur fournisseur. Ce dernier, chauffeur de camion, sera cueilli, en compagnie de son apprenti, M. Diarra, alors qu’il supervisait le déchargement de sacs de patates douces.





Il a reconnu avoir quitté le Mali le 13 février dernier avec 5 plaquettes de haschich pour le compte de Aba T. et T. Bamogo, à bord de son camion semi-remorque frigorifique. D’ailleurs, il détenait la somme de 100 000 F CFA que ses complices venaient de lui verser.





M. Diarra a juré n’être au courant de rien. Auditionné à son tour, Aba T., a déclaré être dans le commerce de chaussures, et s’est défendu d’être un as du trafic. Il a ajouté, enfonçant T. Bamogo, que c’est ce dernier qui l’a enrôlé. Ce qui n’a pas convaincu les enquêteurs.