[Vidéo] Trafic de drogue : La gendarmerie saisit 860 kg de chanvre indien, entre Thiès et Dakar, 08 personnes interpellées

860 kg de chanvre indien saisis entre Dakar et Thiés par la gendarmerie

Après les 210 kg de chanvre indien saisis à Joal et à Mbour, le 4 avril 2022, la Légion de gendarmerie Ouest (Dakar) a mis la main, les 17 et 18 avril, sur deux importantes quantités de drogue dans les secteurs de compétence des brigades de Hann et de la Zone franche Industrielle.





Dans un communiqué, nos sources révèlent que les dispositifs de surveillance, de filature et d’interception mis en place dans les secteurs préalablement identifiés comme lieux de débarquement des cargaisons ou points de passage habituels de la drogue, ont abouti à une première saisie de 15 sacs de chanvre indien d’un poids total de 493 kg transportés à bord de deux tricycles.





La saisie a été opérée par la brigade de gendarmerie de Hann, dans la nuit du 16 au 17 avril 2022. Ce, au terme d’une longue course-poursuite dans les quartiers sis aux abords du rond-point de Hann.





La seconde, à en croire nos sources, intervenue le lendemain, est à mettre à l'actif de la brigade de la Zone franche industrielle qui a saisi six autres sacs de chanvre indien d’un poids total de 157 kg au niveau de la plage de Grand Mbao.





Au total, 860 kg de chanvre indien ainsi que trois véhicules, une pirogue, deux tricycles ayant servi au transport de la drogue ont été saisis entre Thiès et Dakar, lors de ces opérations qui se poursuivent.





Le tableau de chasse indique également qu’un pistolet automatique calibre 8 de marque Ekol Tuna a été également saisi. Et huit personnes ont été interpellées lors des investigations.





Rappelons que dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la grande criminalité organisée et la lutte contre la drogue, le Haut-Commandant de la gendarmerie nationale a initié, sur l’ensemble du territoire national, une intensification des opérations de lutte contre les différentes menaces qui affectent la tranquillité publique et la sécurité des personnes et de leurs biens.