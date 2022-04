Trafic de drogue : La police du Point E fait tomber 2 dealers avec 4 kg, en pleine circulation

Un trafic de drogue a été démantelé par les policiers du commissariat du Point E. Au cours d'un contrôle routier, les éléments du commissaire Thiam ont immobilisé, sur les allées Seydou Nourou Tall, une moto et ses deux occupants.





Mais ces deux "passagers" ont commencé à trembler comme une feuille, lorsque l'un des limiers a fixé son regard sur un gros sachet intercalé entre eux.





Selon des sources de Seneweb, C. M. Diatta et son acolyte E. Ciss ont finalement pris la poudre d’escampette, en abandonnant sur les lieux leur moto et le sachet contenant 4 kg de chanvre indien.





Mais c'était sans compter avec la détermination et la ténacité des hommes du commissaire Thiam qui ont réussi à neutraliser les deux dealers, à l'issue d'une courte course-poursuite.





Mis devant le fait accompli par les enquêteurs de la police du Point E, le conducteur de la moto, C. M. Diatta, a reconnu la paternité de la drogue saisie. Contrairement à lui, son acolyte, E. Ciss, a tenté de nier son statut de dealer.





A l'issue de l'enquête, les deux trafiquants ont été présentés au procureur qui les a envoyés en prison.