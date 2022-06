Trafic de drogue sur la petite côte : 166 kilogrammes de chanvre indien, de la variété « fogny », saisis

Quelques jours après la saisie d’une importante quantité de drogue à Joal par les éléments des Aires Marines protégés, la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès a procédé, ce mardi 21 juin 2022, vers 23 heures, à la saisie sept (07) colis de chanvre indien à la plage de Ngazobil.



Cette saisie est consécutive au débarquement de ladite drogue à la plage de Ngazobil, située à quelques kilomètres de Joal .



Surpris dans leurs manœuvres, les trafiquants ont réussi à s’enfuir dès qu’ils ont senti la présence des agents de l'anti-drogue en laissant derrière eux leur marchandise.



Poursuivant les investigations, une descente a été effectuée au domicile du présumé propriétaire sis à Joal. La fouille s’est soldée par la découverte et la saisie de trois (03) moteurs de pirogue et trois (03) bidons de 20 litres de carburant.



Après inventaire, la prise est composée de quatre (04) colis de vingt-cinq (25) kilogrammes, un (01) colis de vingt-quatre (24) kilogrammes, un (01) colis de vingt-deux (22) kilogrammes et un colis de vingt (20) kilogrammes pour un poids total de cent soixante six (166) kilogrammes de chanvre indien.