Trafic de drogue : une GP piégée au Maroc, la vérité éclate à la Cité Fadia à Dakar

Une GP sénégalaise a été arrêtée au Maroc pour détention de drogue. Elle s’apprêtait à décoller pour Dakar.



D’après Libération, qui donne l’information, la mise en cause transportait 2,5 kg de haschich. Le produit illicite était dissimulé dans le double fond d’une valise que lui a remise un Nigérian. Destinataire du colis : un compatriote de l’expéditeur basé dans la capitale sénégalaise. Dans le cadre d’une collaboration entre la justice marocaine et l’OCRTIS, le circuit de la drogue, du Maroc à Dakar, a été tracé et des têtes sont tombées.



En effet, informe Libération, une livraison du haschich, avec substitution de produit, a été simulée par les policiers sénégalais. Elle a abouti à l’interpellation, à la Cité Fadia, du Nigérian Kévin Ounika Okoli et de la Béninoise Sylvie Hagble, sa petite-amie.



Le couple est tombé alors qu’il se trouvait dans l’appartement de Hagble, précise le journal. La perquisition de la chambre où s’était retranché Okoli à l’arrivée des éléments de l’OCRTIS a permis de découvrir une autre valise contenant quatre kilos de haschich dissimulée sous un lit. Autres découvertes : 250 grammes de haschich, du matériel de reconditionnement de drogue, d’une machine à coudre et d’une sacoche contenant des bijoux en provenance du Maroc.



Les enquêteurs ont conduit le Nigérian à son appartement, situé pas loin de celui de sa copine, pour une autre perquisition. Celle-ci s’est soldée par la découverte de valises à double fond ayant déjà servi, manifestement, à convoyer de la drogue.



Le mis en cause a affirmé que les 2,5 kg de haschich que transportait la GP étaient destinés à un certain Chukuwemake. Son rôle se limitant, a-t-il juré, à récupérer le colis et à le réexpédier au frère de ce dernier établi au Nigeria.



À propos des quatre kilos de haschich découverts dans une valise sous un lit chez sa copine, Okoli a déclaré qu’il ignorait l’existence de ce «paquet». Pourtant, il a affirmé que Sylvie Hagble n’est pas mêlée à ses activités illicites, qu’elle ignorait même qu’il jouait aux intermédiaires dans ce trafic de haschich.



Cette dernière a acquiescé. Cependant, elle a déclaré que la drogue appartient à Okoli.

Le couple est poursuivi pour importation de haschich et blanchiment de capitaux et tentative de corruption car, après son interpellation, le Nigérian a tenté d’acheter le silence des enquêteurs. En vain.