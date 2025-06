Trafic de faune sauvage à Kédougou : Sept personnes interpellées avec des peaux de léopard et d’hyène

Une opération conjointe menée ce jeudi, aux environs de 15 h, par la brigade de recherches du commissariat de Kédougou, en collaboration avec l’ONG EAGLE Sénégal, a permis d’interpeller sept individus en flagrant délit de détention illégale de produits issus de la faune protégée.







Les suspects ont été arrêtés à l’hôtel Thomas Sankara, dans la commune de Kédougou, alors qu’ils s’apprêtaient à conclure une transaction portant sur cinq peaux d’animaux sauvages, dont quatre peaux de léopard et une peau d’hyène, toutes issues d’espèces protégées par la législation environnementale nationale.





L’opération a été rendue possible grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un rendez-vous suspect sur les lieux. Une équipe d’intervention a été immédiatement dépêchée et a procédé aux arrestations sans incident. En plus des peaux, les forces de l’ordre ont saisi un véhicule de sept places et trois motocyclettes utilisés par les mis en cause pour leurs déplacements et activités illicites.





Les sept individus interpellés ont été placés en garde à vue pour les chefs d’accusation de détention, circulation et tentative de commercialisation de produits issus d’animaux sauvages, en violation flagrante du Code de la chasse et de la protection de la faune.





Les agents des parcs nationaux ont été dépêchés sur les lieux pour les constatations d’usage et la certification des peaux saisies. L’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau de trafic.





L’ONG EAGLE Sénégal, qui soutient les autorités dans la lutte contre la criminalité faunique, a salué l’efficacité de l’opération et a rappelé que le commerce illégal d’espèces protégées constitue une menace grave pour la biodiversité du pays.