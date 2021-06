Trafic de faux billets de banque : Cinq personnes arrêtées dont deux Nigérians

Cinq personnes ont été interpellées hier pour détention et mise en circulation de faux billets de banque. Les nommés Chikuwa.O, Cecilia. O. de nationalité nigériane, El Hadji Ndiaye, vendeur de portables, Gora. N et Mouhamed G. ont été allégués par les agents de la brigade de recherches de la police des Parcelles assainies avant d’être déférés au parquet.



Selon « Walf Quotidien », c’est le chef de gang Chikuwa,en premier qui a été interpellé au marché Dior à l'Unité 20 des Parcelles assainies en possession de deux enveloppes de 500 mille francs contenant chacune des faux billets de 10 mille francs moyennant un million de francs Cfa en faux billets. Tout comme lui, il a dénoncé son camarade de même nationalité, Cécilia O. qui s’adonnait également à ce trafic de faux billets.



Quant à El Hadji Ndiaye, vendeur de portables, il a été livré à la police par des pompistes qui ont su le détecter lorsqu’il achetait de l’essence avec ces faux billets dans une station située aux Parcelles assainies.



Poursuivant des opérations de sécurisation, les éléments de la brigade de recherche ont finalement mis la main sur les deux autres trafiquants dont Gora Et Mouhamed. Le journal de renseigner que le Sieur Gora a été mis aux arrêts avec un faux billet de banque de 10 mille francs. Cuisiné, il a dénoncé son copain Mouhamed établi à l'unité 25 des Parcelles assainies.