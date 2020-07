Trafic de faux billets : Un récidiviste de 18 ans déféré au parquet

S.T. Ndiaye, à peine libéré pour vol, file directement vers la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Selon Source A, il a été déféré, hier, au parquet de ladite ville pour faux-monnayage. Le récidiviste est tombé à nouveau, vendredi dernier, à Mbacké, dans les filets des éléments du commandant Fall. Agé de 18 ans, il écoulait de faux billets entre Touba et Mbacké. Mais, il a été soupçonné et dénoncé à la Brigade de gendarmerie par un gérant de multiservices. Les hommes en bleu ont aussitôt débarqué sur les lieux indiqués, avant de mettre la main sur le présumé trafiquant.