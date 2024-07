Trafic de kush : Un Ivoirien arrêté avec 214 plaquettes





Le commissariat de Grand-Dakar a effectué une saisie record de kush, ce mardi, vers 13 h, à Colobane, à hauteur de la maison du Parti socialiste.





Les hommes du commissaire Adama Wele ont fait tomber un ressortissant ivoirien en possession de 214 plaquettes de cette nouvelle drogue de synthèse qui fait des ravages chez les jeunes.





Tout a commencé lorsque le limier en chef de Grand-Dakar a été informé qu'un dealer a l'habitude de donner rendez-vous à ses clients à Colobane. Séance tenante, les limiers en tenue civile ont mis une planque aux alentours de la maison du Parti socialiste.





Quelques instants plus tard, le suspect a été interpellé non loin d'un vendeur de café. La fouille corporelle a permis de saisir 214 plaquettes de kush par-devers lui. Il s’agit du coiffeur S. Camara de nationalité ivoirienne. La perquisition de sa chambre sise à la Zone A a permis de saisir un lot de sachets servant à emballer cette drogue. Les policiers ont surpris également un chauffeur et deux commerçantes qui fumaient deux cornets de chanvre indien dans sa chambre. Ce trio a été placé en garde à vue pour détention et usage de drogue, selon des sources de Seneweb.





Le ressortissant ivoirien, quant à lui, est détenu pour détention et trafic de kush portant sur 214 plaquettes. Les quatre mis en cause seront déférés au parquet au terme de l'enquête.