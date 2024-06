Trafic de Kush : Un Sierra-Léonais arrêté par la police de Grand-Dakar

Le trafic de Kush semble en pleine expansion ces derniers temps. Les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont fait tomber un dealer de nationalité Sierra-Léonaise en possession de huit képas de cette nouvelle drogue qui fait des ravages dans certains pays africains.



Au cours d'une patrouille non loin du rond-point Jet d'eau, les policiers ont aperçu un suspect qui a tenté de s'éclipser à la vue du véhicule d'intervention.



Mais c'était sans compter avec la persévérance et la vigilance des hommes du commissaire Adama Wele qui ont réussi à interpeller I.T.



Le ressortissant Sierra-Léonais avait dissimulé la drogue dans la pochette de couverture de son téléphone. Mis devant le fait accompli, il a reconnu être le propriétaire du produit prohibé. Poursuivi pour détention et trafic de Kush, I.T a été placé, hier lundi, en garde à vue à la police de Grand-Dakar.