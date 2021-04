Trafic de médicaments : Une valeur de 3 milliards saisie en 3 ans

une idée assez claire de l’ampleur du phénomène.‘’Entre 2019 et 2021, les unités opérationnelles ont saisi différents types de médicaments et de produits pharmaceutiques d’une valeur de 2 986 336 075 CFA’’, informe la douane à travers un communiqué. Lequel fait suite d’ailleurs à une autre opération qui a eu lieu le week-end entre les régions de Kaolack et Kaffrine.Une cargaison ’’composée essentiellement d’antalgiques, d’aphrodisiaques, d’antihistaminiques, et d’anti-inflammatoires (…) lors d’une course poursuite engagée par les éléments de la Subdivision de Kaolack’’ a été trouvée dans une berline de marque Peugeot.Par ailleurs, la Brigade mobile des Douanes de Kaolack a également saisi 554 balles de sachets plastiques de 12 kg chacune pour un poids total de 6,648 tonnes. ’’Les balles étaient dissimulées dans les compartiments d’un camion en provenance du Mali. La valeur des marchandises et du moyen de transport est de 36 620 000 francs CFA. Trois individus ont été interpellés’’, précise le communiqué.La Douane ajoute avoir saisi, à travers son bureau du port, ’’159 cartons de 1000 pièces de barquettes jetables, 580 cartons de 1000 pièces de gobelets et fourchettes, 40 cartons de 1000 pièces de pots en plastique, 20 cartons de 1000 pièces de couvercles, 58 cartons de 4000 pièces de sachets’’.