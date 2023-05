Trafic de nationalité sénégalaise : après un Syrien, un Malien arrêté

Après le Syrien Mostapha Alibrahim, un ressortissant malien, Adama Diakité a été arrêté pour faux, usage de faux et usurpation d’identité puis déféré au Parquet.



D’après Libération, le mis en cause s’était présenté dans les locaux de la Direction des passeports en vue de procéder au retrait du document de voyage muni d’une carte d’identité nationale sénégalaise établi au nom de Mamadou Cissé né le 30/10/2003 à Dakar.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu sa nationalité malienne, avouant qu’il s’appelle Adama Diakité né en 2003 à Bamako. Il est tailleur, domicilié à Fass, après son arrivée à Dakar en 2011.



Il a affirmé avoir obtenu l’extrait de naissance grâce à un certain Bouna sans autre précision.



Avant Diakité, rappelle le journal, Alibrahim a été arrêté pour des raisons similaires. C’était le 20 avril dernier, à la Direction des passeports. Le certificat de nationalité sénégalaise obtenu sur la base du “décret n°2017-306 du 13 février 2017” s’est avéré faux.