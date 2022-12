Trafic de passeports de service : Comment Khardiata Tandia de l’Asepex a été cernée

L’affaire n’a pas encore révélé tous ses secrets. Actionnée par le ministère des Affaires étrangères, suite à la découverte d’un trafic de passeports de service, la Division des investigations criminelles (DIC) mène l’enquête.