Trafic de passeports diplomatiques : 31 faux mariages "célébrés", vers la levée de l’immunité des députés

De nouveaux éléments explosifs de l'enquête sur l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques pour laquelle deux députés de BBY sont cités.



D’après Libération, 31 faux actes de mariage et 34 copies des passeports diplomatiques de Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho ont été saisis. Il en est ainsi de 8 copies de passeports ordinaires.



Pis, S. Wagué, l'une des "épouses" de Mamadou Sall, est un homme, selon une enquête menée par la Daf.



El Hadji Condé a confié sur PV, qu’il a connu le député Mamadou Sall depuis que ce dernier était enseignant.



Il enfonce : "Mamadou Sall et Boubacar Biaye me sollicitaient pour aller aux Affaires Etrangères avec leurs "femmes" et leurs "enfants"; Sadio Dansokho, que je connais depuis plusieurs années, m'a souvent sollicité pour le dépôt de passeports pour des visas Schengen", avoue-t-il.



D’après ce journal, l’on se dirige vers la levée de l'immunité parlementaire des deux députés mis en cause.