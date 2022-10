Trafic de passeports diplomatiques à la Présidence: Ce que risquent les 2 gendarmes mis en cause

L'affaire concernant le trafic de passeports diplomatiques entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères a été jugée, ce vendredi, devant la barre du tribunal militaire. Les deux gendarmes mis en cause Mamadou Lamine Ba et Assane Ndione sont poursuivis pour les faits de trafic de migrants, d'associations de malfaiteurs, de complicité de faux et usage de faux en écriture privée et faux dans un document. Ainsi le procureur a requis une année d'emprisonnement ferme.





Devant le juge, M. Ba et A. Ndione ont soutenu ont soutenu avoir fait correctement leur travail. Et qu'ils n’ont jamais commis de faux.