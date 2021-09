Trafic de passeports : la bande à Ndeye Yandé Seck cernée par la Dic à Nord-Foire

Alors que les affaires des rappeurs membres de "Y en a marre" Kilifeu et Simon et celle dans laquelle sont impliqués des députés de Benno, un autre réseau de trafic de passeports a été démantelé au quartier Nord-Foire de Dakar par les éléments du Groupe de recherche et d’interpellation (Gri) de la Division des investigations criminelles (Dic). Les faussaires avaient élu chez la nommée Ndèye Yandé Seck.





Cette dernière, en complicité avec un couple gambien, qu’elle hébergeait, et leur contact basé en Allemagne, parvenait à confectionner de faux passeports européens et américains qui étaient vendus à 6,5 millions de F CFA. De même que des cartes de séjour dans l’espace Schengen qui s’échangeaient à 5 millions de F CFA.