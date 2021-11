Trafic de passeports : Le parrain de la mafia de l'AIBD tombe

Le parrain de la mafia de passeports qui était basé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) est finalement tombé.



En fuite depuis l'arrestation de son épouse et complice Bernadette Béa, rapporte Libération, Gui Béa a été intercepté aux Maristes.



De nationalité camerounaise, il dirigeait un réseau composé de seize (16) membres présumés dont deux policiers de l'Aibd, des agents d'Amarante et de Téranga sûreté, des facilitateurs et "un transporteur".



Des démarcheurs, dont deux Comoriens et Issa Dieng qui était chargé de convoyer les candidats à l'AIBD, ont été également interpellés.



Lors de la perquisition, 102 faux passeports dont 5 passeports diplomatiques, 10 passeports français, 24 passeports ordinaires sénégalais et 63 passeports maliens ont été saisis.



Deux (2) ordinateurs portables, une imprimante et une machine servant à confection de passeports ont également été saisis au domicile de Gui Béa.