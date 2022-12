Trafic de passeports : Les engagements fermes de Aissata Tall Sall

Aissata Tall Sall sur le trafic de Passeports Diplomatiques

Le ministère des Affaires Étrangères a été secoué depuis l’arrivée de Me Aissata Tall Sall par des scandales liés au trafic de passeports diplomatiques et au trafic de passeports de service. Des scandales qui ont conduit à l’arrestation de députés de la Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) de la 13e législature, mais également avec un second scandale de trafic de passeports de service. La cheffe de la diplomatie sénégalaise avait pris comme mesures l’annulation de tous les passeports de service, afin de régler la situation.





Me Aissata Tall Sall s’est expliquée au micro de Babacar Fall de la Rfm sur les conditions d’obtention de passeports. « Trois choses se sont passées dans ce ministère, malheureusement je tombe dessus mais c’est comme cela, je l’accepte. Parce que le gouvernement, c’est une continuité, le gouvernement c’est une solidarité personne ne m’entendra dire, pour avoir été ministre avant et avoir connue la leçon depuis lors, personne ne m’entendra dire (ça ce n’est pas de moi, ca c’est quand je n’étais pas ministre). Moi, j’assume tout, je prends tout sur moi, parce que c’est comme cela ».





Poursuivant, elle est revenue sur la chronologie des faits : « Des députés qui ont droit à des passeports diplomatiques ont pris des documents, disant que telle était mon épouse, tel était mon enfant pour se faire octroyer des passeports diplomatiques. Les passeports sont vrais. Parce que nous, quand on les délivre, on les délivre sur la base de documents, or ces documents, ils étaient peut-être donnés par les mairies, sauf que la personne qui se disait avoir cette qualité, n’avait pas cette qualité pour y prétendre. Qu’est ce que nous avons fait en gouvernement responsable ? Nous avons pris nos propres députés, ils ont été mis sous mandat de dépôt, jugés et condamnés. Moi je n’ai jamais pensé qu’en faisant cela au Sénégal, dans un pays où tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, on est dans la polémique politique, qu’un gouvernement aurait pu faire cela, sans que personne ne dise bravo ! »