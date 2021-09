Trafic de visa à Linguère : Un candidat à l’émigration grugé de 2 millions par un démarcheur et son complice

Une affaire de trafic de visa éclabousse la ville de Linguère depuis une semaine. Un chauffeur du nom de A .Thiam a mis en rapport son beau frère O.B avec un démarcheur I. Fall basé à Dakar pour l’obtention d’un visa. Animé par le désir ardent de se rendre en Europe, O.B remet en un seul versement la somme de 2.000.000 frs au démarcheurs qui lui fixe un rendez d’un mois pour effectuer son voyage vers l’Europe. Lorsque la date d’embarquement est arrivée expiration, O. Ba tente à chaque fois d’appeler le démarcheur mais en vain. Fatigué d’attendre, il informe son cousin chauffeur qui l’avait mis en rapport avec le démarcheur. Sans perdre de temps ils sont allés ensemble à Dakar à son domicile pour s’enquérir de la situation. Dans son salon, il remet à O. Ba un faux visa. N’étant pas convaincu de la fiabilité du document de voyage, il le montre à un gérant d’une agence de voyage pour vérification. Il sera surpris d’apprendre que le démarcheur lui a remis un faux visa. Sans détour il porte plainte contre le démarcheur et son cousin chauffeur. Convoqués à la brigade de gendarmerie de Linguère, les mis en cause ont été arrêtés puis déférés au parquet pour faux et usage de faux, complicité et abus de confiance portant sur 2.000.000frs .