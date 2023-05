Trafic de visas et de migrants : Djidiack Diouf totalement blanchi par la Justice

Le tribunal correctionnel a rendu sa décision aujourd'hui 10 mai 2023. En effet, après plusieurs renvois, le verdict du procès sur l’affaire du trafic présumé de visas impliquant Djidiack Diouf a été rendu ce mercredi 21 mai, devant la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Aujourd'hui, l'ancien manager du Djolof band est donc totalement blanchi, libre de tout mouvement et d'exercer avec sérénité ses activités professionnelles.





Djidiack Diouf, ancien manager de Viviane Chidid, a été arrêté en février 2021 et mis en prison avant d'être libéré provisoirement après plusieurs mois de détention. Depuis, il s'est battu sans relâche pour laver son honneur et faire éclater la vérité dans cette affaire qui “avait tout d'un complot contre sa personne”, a-t-il souvent martelé.





C'est désormais chose faite. Djidiack Diouf et ses co-accusés ont répondu de 8 chefs d’accusation dont : « association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans le document administratif, fraude portant sur des titres de voyage, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, en écritures privées de banque et de commerce et dans des documents administratifs ». Sur toutes ses accusations, le non lieu a été prononcé pour le prévenu.





Une nouvelle agréable pour le concerné qui à l'annonce du verdict a poussé un grand ouf de soulagement au terme d'une procédure qui aura duré plus de 3 ans.





«J’ai été accusé à tort dans une affaire dans laquelle je ne suis nullement concerné et je n'ai cessé de clamer mon innocence depuis le début. Toutes ces années durant, je me suis battu avec conviction pour la tenue d’un procès qui laverait mon honneur. Celui-ci a finalement eu lieu le 26 avril dernier. Alhamdoulilah, la vérité a triomphé », a affirmé Djidiack Diouf.